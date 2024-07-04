Касаткина — первый игрок не из топ-10, кто одержал победу со счётом 6:0, 6:0 с 2015 года

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина стала первым игроком, не входящим в топ-10 WTA, кто одержал победу на Уимблдоне со счётом 6:0, 6:0 с тех пор, как Андреа Петкович и Винус Уильямс добились этого успеха в первом круге Уимблдона-2015.

Напомним, во втором круге Уимблдона-2024 Касаткина за 50 минут обыграла 148-й номер рейтинга WTA британку Юрико Миядзаки со счётом 6:0, 6:0. В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Бренда Фрухвиртова (Чехия).

Матч между россиянкой и представительницей Великобритании должен был состояться в среду, 3 июля, однако его отменили из-за непогоды. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.