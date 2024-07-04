«Великолепный перформанс!» Пресс-служба Уимблдона — о победе Касаткиной над Миядзаки

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина за 49 минут обыграла британку Юрико Миядзаки (148-й номер рейтинга WTA) — 6:0, 6:0.
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
«Великолепный перформанс!» — написала пресс-служба Уимблдона в соцсетях по поводу выступления Дарьи Касаткиной.
В 1/16 финала россиянка встретится с Паулой Бадосой из Испании, обыгравшей во втором круге представительницу Чехии Бренду Фрухвиртову со счётом 6:4, 6:2.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
- 4 июля 2024
-
16:00
-
15:55
-
15:33
-
15:30
-
15:19
-
15:03
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:43
-
14:39
-
14:32
-
14:30
-
14:24
-
14:13
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:57
-
13:44
-
13:39
-
13:34
-
13:32
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:39
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:27