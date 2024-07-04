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«Великолепный перформанс!» Пресс-служба Уимблдона — о победе Касаткиной над Миядзаки

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина за 49 минут обыграла британку Юрико Миядзаки (148-й номер рейтинга WTA) — 6:0, 6:0.

«Великолепный перформанс!» — написала пресс-служба Уимблдона в соцсетях по поводу выступления Дарьи Касаткиной.

В 1/16 финала россиянка встретится с Паулой Бадосой из Испании, обыгравшей во втором круге представительницу Чехии Бренду Фрухвиртову со счётом 6:4, 6:2.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.