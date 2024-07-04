Бадоса вышла в третий круг Уимблдона-2024, где встретится с Касаткиной

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретились 93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и 88-я ракетка мира чешская теннисистка Бренда Фрухвиртова. Матч завершился со счётом 6:4, 6:2 в пользу испанской спортсменки.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут, в её рамках Бадоса семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Фрухвиртовой ни одного эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Бадоса встретится с 12-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая в матче второго круга обыграла британскую теннисистку Юрико Миядзаки со счётом 6:0, 6:0

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.