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Бадоса вышла в третий круг Уимблдона-2024, где встретится с Касаткиной

Бадоса вышла в третий круг Уимблдона-2024, где встретится с Касаткиной
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретились 93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и 88-я ракетка мира чешская теннисистка Бренда Фрухвиртова. Матч завершился со счётом 6:4, 6:2 в пользу испанской спортсменки.

Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:05 МСК
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Бренда Фрухвиртова
88
Чехия
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова

Встреча продолжалась 1 час 20 минут, в её рамках Бадоса семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Фрухвиртовой ни одного эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Бадоса встретится с 12-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая в матче второго круга обыграла британскую теннисистку Юрико Миядзаки со счётом 6:0, 6:0

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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