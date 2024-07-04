Самсонова — Аванесян: история личных встреч перед матчем второго круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретятся российские теннисистки 15-я ракетка мира Людмила Самсонова и 77-й номер рейтинга WTA Элина Аванесян. Встреча состоится на корте №18 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 18:10 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российскими спортсменками.
Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 18:30 МСК
77
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
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15
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Это первая встреча Самсоновой и Аванесян на турнирах уровня WTA.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
Комментарии
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