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Стали известны все подтверждённые теннисисты-участники Олимпиады в Париже с Украины

Стали известны все подтверждённые теннисисты-участники Олимпиады в Париже с Украины
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Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила участие украинских теннисистов Марты Костюк, Элины Свитолиной, Даяны Ястремской и Ангелины Калининой на Олимпийских играх 2024 года, сообщает пресс‑служба организации. В парном разряде также подтверждены Марта Костюк/Даяна Ястремская и Людмила Киченок/Надежда Киченок.

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ITF подтвердила участие россиян на Олимпиаде в Париже

Ранее стали известны имена российских теннисистов, которые примут участие на Олимпиаде-2024.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).

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