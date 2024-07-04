Самсонова — Аванесян: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона-2024

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретятся российские теннисистки 15-я ракетка мира Людмила Самсонова и 77-й номер рейтинга WTA Элина Аванесян. Встреча состоится на корте №18 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 18:10 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российскими спортсменками.

Это первая встреча Самсоновой и Аванесян на турнирах уровня WTA.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.