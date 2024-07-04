Стали известны все подтверждённые теннисисты-участники Олимпиады в Париже из Казахстана

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила участие теннисистов из Казахстана Александра Бублика, Александра Шевченко, Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой на Олимпийских играх 2024 года, сообщает пресс‑служба организации. В парном разряде также подтверждены Александр Бублик/Александр Недовесов.

Ранее стали известны имена российских и украинских теннисистов, которые примут участие на Олимпиаде-2024.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).