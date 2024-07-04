Юлия Путинцева обыграла Катержину Синякову во втором круге Уимблдона-2024

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретились 35-я ракетка мира Юлия Путинцева из Казахстана и 36-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова. Матч завершился со счётом 6:0, 4:6, 6:2 в пользу представительницы Казахстана.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Путинцева один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Синяковой один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
- 4 июля 2024
-
16:00
-
15:55
-
15:33
-
15:30
-
15:19
-
15:03
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:43
-
14:39
-
14:32
-
14:30
-
14:24
-
14:13
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:57
-
13:44
-
13:39
-
13:34
-
13:32
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:39
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:27