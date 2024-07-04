Юлия Путинцева обыграла Катержину Синякову во втором круге Уимблдона-2024

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретились 35-я ракетка мира Юлия Путинцева из Казахстана и 36-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова. Матч завершился со счётом 6:0, 4:6, 6:2 в пользу представительницы Казахстана.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Путинцева один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Синяковой один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.