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Юлия Путинцева обыграла Катержину Синякову во втором круге Уимблдона-2024

Юлия Путинцева обыграла Катержину Синякову во втором круге Уимблдона-2024
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретились 35-я ракетка мира Юлия Путинцева из Казахстана и 36-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова. Матч завершился со счётом 6:0, 4:6, 6:2 в пользу представительницы Казахстана.

Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:10 МСК
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 2
         
Катержина Синякова
36
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Путинцева один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Синяковой один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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