ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аслан Карацев и Вероника Кудерметова сохраняют шансы на участие в Олимпиаде-2024

Аслан Карацев и Вероника Кудерметова сохраняют шансы на участие в Олимпиаде-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 июля, Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала подтверждённый список российских теннисистов для участия в Олимпиаде-2024. В него не вошли Аслан Карацев и Вероника Кудерметова, включённые в заявку Федерации тенниса России (ФТР).

Материалы по теме
ITF подтвердила участие россиян на Олимпиаде в Париже

«Российская сторона ещё не получила ответа от МОК по участию в Играх Кудерметовой и Карацева. До тех пор, пока ответ не будет получен, нельзя говорить, что они точно не сыграют. По‑прежнему сохраняется надежда, что Кудерметову и Карацева допустят. По возможности участия обоих был направлен отдельный запрос», — приводит слова источника «Матч ТВ».

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android