«Это подстраховка». Тарпищев — о включении Елены Весниной в заявку сборной России на ОИ

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал присутствие Елены Весниной в списке ITF для участия в Олимпийских играх — 2024.

«Веснину специально добавил в запас. Она реально может сыграть в Париже в паре, если всё же не поедет Кудерметова. Это подстраховка, нормальный для таких случаев ход», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Весниной нужно получить одобрение от Международного олимпийского комитета (МОК). Спортсменка вернулась в тур после рождения второго ребёнка в мае этого года и из-за низкого рейтинга не проходит в состав сборной России, но может получить приглашение от МОК, так как является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа.