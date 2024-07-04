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«Ты изо всех сил играл». Беккер отметил уровень игры Берреттини на Уимблдоне-2024

Бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отметил уровень игры 59-й ракетки мира итальянского теннисиста Маттео Берреттини в матче второго круга на Уимблдоне-2024 с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Маттео, вчера вечером ты изо всех сил играл против Янника! Похоже, твой лучший уровень снова вернулся… Продолжайте делать то, что делаете, и солнце будет светить вам!» — написала Беккер в социальных сетях.

Напомним, в среду, 3 июля, Янник Синнер со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4) обыграл Маттео Берреттини. Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.