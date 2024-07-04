Мария Шарапова двумя эмодзи отреагировала на пост о 20-летии её победы на Уимблдоне

Чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова отреагировала на пост её фан-группы в соцсетях о 20-летии победы спортсменки на Уимблдоне.

На странице фанатского аккаунта Марии Шараповой были выложены фото с чемпионского Уимблдона-2004, которые были подписаны: «20 лет назад. Мы любим тебя, Мария Шарапова».

Шарапова отреагировала на пост двумя эмодзи: «Лицо, сдерживающее слёзы» и «белое сердце».

3 июля исполнилось ровно 20 лет победе Марии в Уимблдонском турнире. 3 июля 2004 года она выиграла Уимблдон в 17-летнем возрасте. В финале россиянка обыграла американскую теннисистку Серену Уильямс со счётом 6:1, 6:4.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.