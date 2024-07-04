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Украинка Костюк одержала волевую победу над экс-россиянкой Савилл во 2-м круге Уимблдона

Украинка Костюк одержала волевую победу над экс-россиянкой Савилл во 2-м круге Уимблдона
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19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг Уимблдона-2024. В матче второго круга она в трёх сетах обыграла Дарью Савилл из Австралии — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:05 МСК
Марта Костюк
19
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 2 4
         
Дарья Савилл
82
Австралия
Дарья Савилл
Д. Савилл

Игра продолжалась 3 часа 11 минут. Теннисистка из Украины по ходу встречи уступала 4:6, 2:5 и отыграла один матч-бол. Костюк четыре раза подала навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 21 заработанного. На счету Савилл ни одного эйса, девять двойных ошибок и 8 выигранных брейк-пойнтов из 16.

В 1/16 финала Костюк встретится с 12-й сеяной на турнире американкой Мэдисон Кис, которая во втором круге победила представительницу Китая Ван Яфань (6:2, 6:2).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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