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Хуберт Хуркач отказался продолжать матч с Артюром Фисом во втором круге Уимблдона-2024

Хуберт Хуркач отказался продолжать матч с Артюром Фисом во втором круге Уимблдона-2024
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Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач закончил выступления на Уимблдоне-2024. В матче второго круга с 34-м номером рейтинга ATP Артюром Фисом из Франции пр счёте 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:9) он отказался от продолжения борьбы за выход в третий круг Уимблдонского турнира из-за травмы.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:10 МСК
Хуберт Хуркач
7
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 2 		4 6 6 8
7 7 		6 2 6 9
             
Артюр Фис
34
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Французский теннисист в 1/16 финала встретится с победителем матча между 44-й ракеткой мира россиянином Романом Сафиуллиным и Томашем Махачем из Чехии, занимающим 39-е место в рейтинге ATP.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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