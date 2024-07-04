Хуберт Хуркач отказался продолжать матч с Артюром Фисом во втором круге Уимблдона-2024

Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач закончил выступления на Уимблдоне-2024. В матче второго круга с 34-м номером рейтинга ATP Артюром Фисом из Франции пр счёте 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:9) он отказался от продолжения борьбы за выход в третий круг Уимблдонского турнира из-за травмы.

Французский теннисист в 1/16 финала встретится с победителем матча между 44-й ракеткой мира россиянином Романом Сафиуллиным и Томашем Махачем из Чехии, занимающим 39-е место в рейтинге ATP.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.