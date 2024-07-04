«Он едва может ходить». Итальянский журналист — о травме Хуберта Хуркача на Уимблдоне-2024

Итальянский теннисный обозреватель Марио Боккарди прокомментировал травму седьмой ракетки мира Хуберта Хуркача из Польши в матче второго круга Уимблдонского турнира с французом Артюром Фисом. Польский теннисист при счёте 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:9) попросил медицинский тайм-аут и больше не смог продолжить игру.

«Невероятно жаль Хуберта Хуркача. Судя по тому, что мы наблюдали в последние минуты, это выглядит очень серьёзно… он едва может ходить», — написал журналист в своём аккаунте в соцсетях.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.