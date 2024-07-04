«Он едва может ходить». Итальянский журналист — о травме Хуберта Хуркача на Уимблдоне-2024
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Итальянский теннисный обозреватель Марио Боккарди прокомментировал травму седьмой ракетки мира Хуберта Хуркача из Польши в матче второго круга Уимблдонского турнира с французом Артюром Фисом. Польский теннисист при счёте 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:9) попросил медицинский тайм-аут и больше не смог продолжить игру.
Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:10 МСК
7
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 3
Rt
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34
Артюр Фис
А. Фис
«Невероятно жаль Хуберта Хуркача. Судя по тому, что мы наблюдали в последние минуты, это выглядит очень серьёзно… он едва может ходить», — написал журналист в своём аккаунте в соцсетях.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
Комментарии
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