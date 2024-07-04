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«Ужасное зрелище». Журналист Моргадо — о травме Хуркача

«Ужасное зрелище». Журналист Моргадо — о травме Хуркача
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Известный португальский журналист Жозе Моргадо прокомментировал травму седьмой ракетки мира Хуберта Хуркача из Польши в матче второго круга Уимблдонского турнира с французом Артюром Фисом. Польский теннисист при счёте 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:9) попросил медицинский тайм-аут и больше не смог продолжить игру.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:10 МСК
Хуберт Хуркач
7
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 2 		4 6 6 8
7 7 		6 2 6 9
             
Артюр Фис
34
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Ужасное зрелище — видеть, как Хуркач покидает корт. Похоже, он получил серьёзную травму в преддверии Олимпиады. Надеюсь, я ошибаюсь! Фис провёл фантастический матч», — написал журналист в своём аккаунте в соцсетях.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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