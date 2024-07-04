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Артюр Фис, обыграв Хуркача, повторил уникальное достижение Кирьоса

Артюр Фис, обыграв Хуркача, повторил уникальное достижение Кирьоса
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34-я ракетка мира Артюр Фис из Франции стал самым молодым игроком за последние 10 лет, победившим теннисиста из топ-10 рейтинга ATP в мужском одиночном разряде на Уимблдоне. Ранее подобного достижения добился финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос. В 2014 году он одолел 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:10 МСК
Хуберт Хуркач
7
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 2 		4 6 6 8
7 7 		6 2 6 9
             
Артюр Фис
34
Франция
Артюр Фис
А. Фис

В матче второго круга Фис одолел поляка Хуберта Хуркача. Французский теннисист в 1/16 финала встретится с победителем матча между 44-й ракеткой мира россиянином Романом Сафиуллиным и Томашем Махачем из Чехии, занимающим 39-е место в рейтинге ATP.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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