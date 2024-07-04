Артюр Фис, обыграв Хуркача, повторил уникальное достижение Кирьоса

34-я ракетка мира Артюр Фис из Франции стал самым молодым игроком за последние 10 лет, победившим теннисиста из топ-10 рейтинга ATP в мужском одиночном разряде на Уимблдоне. Ранее подобного достижения добился финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос. В 2014 году он одолел 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

В матче второго круга Фис одолел поляка Хуберта Хуркача. Французский теннисист в 1/16 финала встретится с победителем матча между 44-й ракеткой мира россиянином Романом Сафиуллиным и Томашем Махачем из Чехии, занимающим 39-е место в рейтинге ATP.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.