Калинская одержала уверенную победу во втором круге Уимблдона-2024
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18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг Уимблдона-2024.
В матче второго круга россиянка уверенно обыграла 40-ю ракетку мира чешскую теннисистку Мари Боузкову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Калинской.
Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 16:20 МСК
18
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|1
40
Мари Боузкова
М. Боузкова
Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Калинская выполнила одну подачу навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из шести и допустила три двойные ошибки. Её соперница реализовала один брейк-пойнт из шести, допустила две двойные ошибки и выполнила один эйс.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
Комментарии
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