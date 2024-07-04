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Димитров ушёл с 0:2 по сетам в матче с Шаном и вышел в третий круг Уимблдона

Димитров ушёл с 0:2 по сетам в матче с Шаном и вышел в третий круг Уимблдона
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Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл представителя Китая Цзюнчэн Шана во втором круге Уимблдона-2024 — 5:7, 6:7 (4), 6:4, 6:2, 6:4.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 14:40 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		6 4 6 6 6
7 		7 7 4 2 4
             
Цзюнчэн Шан
91
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

Продолжительность встречи составила 3 часа 28 минут. За это время Димитров выполнил 17 подач навылет и допустил девять двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов из 12. На счету Шана 18 эйсов при девяти двойных ошибках, а также два брейка из трёх брейк-пойнтов.

В следующем круге Димитров встретится с Гаэлем Монфисом из Франции.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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