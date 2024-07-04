Димитров ушёл с 0:2 по сетам в матче с Шаном и вышел в третий круг Уимблдона
Поделиться
Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл представителя Китая Цзюнчэн Шана во втором круге Уимблдона-2024 — 5:7, 6:7 (4), 6:4, 6:2, 6:4.
Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 14:40 МСК
10
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|6
|6
|6
|
|7 7
|4
|2
|4
91
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Продолжительность встречи составила 3 часа 28 минут. За это время Димитров выполнил 17 подач навылет и допустил девять двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов из 12. На счету Шана 18 эйсов при девяти двойных ошибках, а также два брейка из трёх брейк-пойнтов.
В следующем круге Димитров встретится с Гаэлем Монфисом из Франции.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
Комментарии
- 4 июля 2024
-
19:03
-
18:46
-
18:46
-
18:22
-
18:13
-
18:11
-
18:07
-
17:49
-
17:43
-
17:34
-
17:07
-
16:55
-
16:19
-
16:18
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:33
-
15:30
-
15:19
-
15:03
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:43
-
14:39
-
14:32
-
14:30
-
14:24
-
14:13
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:57