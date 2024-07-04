Димитров ушёл с 0:2 по сетам в матче с Шаном и вышел в третий круг Уимблдона

Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл представителя Китая Цзюнчэн Шана во втором круге Уимблдона-2024 — 5:7, 6:7 (4), 6:4, 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 3 часа 28 минут. За это время Димитров выполнил 17 подач навылет и допустил девять двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов из 12. На счету Шана 18 эйсов при девяти двойных ошибках, а также два брейка из трёх брейк-пойнтов.

В следующем круге Димитров встретится с Гаэлем Монфисом из Франции.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.