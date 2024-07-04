Пегула не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2024, уступив 42-й ракетке мира Синьюй Ван

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула сенсационно завершила выступление на Уимблдоне-2024.

В матче второго круга она уступила 42-й ракетке мира из Китая Синьюй Ван. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7, 6:1 в пользу китаянки.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Пегула выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Её соперница подала четыре эйса, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.