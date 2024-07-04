Сафиуллин обыграл Махача во втором круге Уимблдона

Сегодня, 4 июля, состоялся матч второго круга Уимблдона, в котором российский теннисист Роман Сафиуллин встречался с представителем Чехии Томашем Махачем — 6:2, 6:4, 5:7, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Российский теннисист выполнил восемь подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Махача три эйса, две двойные ошибки и 5 брейков при 12 брейк-пойнтах.

В следующем круге россиянин встретится с Артюром Фисом (Франция), который сегодня оказался сильнее Хуберта Хуркача.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.