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«Мы едем на Олимпиаду». Братья Циципасы выступят в парном разряде на Играх в Париже

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что выступит в парном разряде на Олимпийских играх в Париже вместе со своим братом — Петросом.

«Мы едем на Олимпиаду, брат», — написал Циципас в своём аккаунте в социальных сетях.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Власти Франции неоднократно упоминали, что в период проведения Олимпиады усилят безопасность, привлекут наибольшее количество сотрудников правоохранительных органов, чтобы противостоять возможным беспорядкам.