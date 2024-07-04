Джокович в четырёх сетах обыграл Фирнли

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона-2024, обыграв британца Джейкоба Фирнли — 6:3, 6:4, 5:7, 7:5.

Продолжительность встречи составила 3 часа 2 минуты. За это время серб выполнил 14 эйсов и допустил три двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из семи. У Фирнли 13 эйсов, пять двойных ошибок и два брейка при шести брейк-пойнтах.

В третьем круге Джокович встретится с Алексеем Попыриным (Австралия).

Напомним, сегодня Попырин оказался сильнее представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.