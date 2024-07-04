Джокович в четырёх сетах обыграл Фирнли
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона-2024, обыграв британца Джейкоба Фирнли — 6:3, 6:4, 5:7, 7:5.
Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 15:40 МСК
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Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
1 : 3
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
Продолжительность встречи составила 3 часа 2 минуты. За это время серб выполнил 14 эйсов и допустил три двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из семи. У Фирнли 13 эйсов, пять двойных ошибок и два брейка при шести брейк-пойнтах.
В третьем круге Джокович встретится с Алексеем Попыриным (Австралия).
Напомним, сегодня Попырин оказался сильнее представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
Комментарии
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