Тунисская теннисистка 10-я ракетка мира Онс Жабер вышла в третий круг Уимблдона-2024.

В матче второго круга представительница Туниса в двух сетах обыграла 161-ю ракетку мира американскую теннисистку Робин Монтгомери. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5 в пользу Жабер.

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Жабер выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница подала четыре эйса, сделала три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.