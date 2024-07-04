ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жабер вышла в третий круг Уимблдона-2024

Жабер вышла в третий круг Уимблдона-2024
Комментарии

Тунисская теннисистка 10-я ракетка мира Онс Жабер вышла в третий круг Уимблдона-2024.

В матче второго круга представительница Туниса в двух сетах обыграла 161-ю ракетку мира американскую теннисистку Робин Монтгомери. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5 в пользу Жабер.

Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 17:25 МСК
Онс Жабер
10
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Робин Монтгомери
161
США
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Жабер выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница подала четыре эйса, сделала три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android