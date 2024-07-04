Джокович оценил своё выступление в матче второго круга Уимблдона-2024

Сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович высказался о своей игре во втором круге Уимблдона-2024. Серб в четырёх сетах обыграл британца Джейкоба Фирнли. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 7:5.

«Этот матч заслуживал пятого сета, особенно с учётом того, как он играл в четвёртом. Но я рад, что он не ушёл в пятый сет. Я чувствовал себя нормально. Не хочу искать никаких оправданий своему сегодняшнему выступлению. Надо отдать должное Джейкобу. Я должен был играть лучше в третьем сете, когда вёл с брейком. Сегодня было очень ветрено, но физически я чувствовал себя хорошо. Могу ли я лучше играть, лучше двигаться? Конечно. Надеюсь, буду чувствовать себя всё лучше и лучше с каждым днём», — сказал Джокович в интервью на корте.

В третьем круге Джокович встретится с Алексеем Попыриным (Австралия).