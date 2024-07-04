«Как будто я футболист». Жабер — об игре на травяном покрытии

Тунисская теннисистка 10-я ракетка мира Онс Жабер дала комментарий по поводу игры на травяном покрытии.

Напомним, сегодня, 4 июля, Жабер обыграла американскую теннисистку Робин Монтгомери.

«Как будто я футболист. Не знаю, почему, я же не выросла, играя на траве, разве что в футбол. Мне просто нравится это ощущение. Нравятся кроссовки, нравится белое, всё нравится в Уимблдоне. Природа, всё зелёное. Идеально для меня. На траве у меня очень твёрдые шаги, поэтому я очень её люблю. Надеюсь, продолжу любить её и на следующей неделе», — сказал Жабер после матча.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.