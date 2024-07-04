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Артюр Фис эмоционально высказался о травме Хуркача

Артюр Фис эмоционально высказался о травме Хуркача
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34-я ракетка мира Артюр Фис из Франции прокомментировал травму седьмой ракетки мира Хуберта Хуркача из Польши в матче между теннисистами в рамках второго круга Уимблдонского турнира.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:10 МСК
Хуберт Хуркач
7
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 2 		4 6 6 8
7 7 		6 2 6 9
             
Артюр Фис
34
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Я видел друга, которому больно, который не мог двигаться. Мне было всё равно на счёт. Я просто надеялся, что с ним всё в порядке и он может ходить, и всё такое. Он сказал, что у него что-то с коленом. К тому моменту я уже забыл, какой счёт. Просто старался помочь ему», — сказал Фис в интервью на корте.

Напомним, польский теннисист при счёте 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:7) из-за повреждения попросил медицинский тайм-аут. Хуркачу оказывали помощь прямо на корте, так как он не мог дойти до своей скамейки. Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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