Артюр Фис эмоционально высказался о травме Хуркача

34-я ракетка мира Артюр Фис из Франции прокомментировал травму седьмой ракетки мира Хуберта Хуркача из Польши в матче между теннисистами в рамках второго круга Уимблдонского турнира.
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«Я видел друга, которому больно, который не мог двигаться. Мне было всё равно на счёт. Я просто надеялся, что с ним всё в порядке и он может ходить, и всё такое. Он сказал, что у него что-то с коленом. К тому моменту я уже забыл, какой счёт. Просто старался помочь ему», — сказал Фис в интервью на корте.
Напомним, польский теннисист при счёте 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:7) из-за повреждения попросил медицинский тайм-аут. Хуркачу оказывали помощь прямо на корте, так как он не мог дойти до своей скамейки. Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.
- 4 июля 2024
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