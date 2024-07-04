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За два круга Уимблдона-2024 теннисисты повторили рекорд по камбэкам со счёта 0:2

За два круга Уимблдона-2024 теннисисты повторили рекорд по камбэкам со счёта 0:2
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Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу в матче с представителем Китая Цзюнчэн Шаном во втором круге Уимблдона-2024 — 5:7, 6:7 (4), 6:4, 6:2, 6:4. Этот матч стал девятым в нынешнем розыгрыше турнира, в котором теннисист, уступавший со счётом 0:2 по сетам, одерживал победу. Это повторение рекорда за всю историю соревнований.

До этого на Уимблдоне такое происходило трижды: в 1974-м, 1990-м и 1997-м.

Примечательно, что на данный момент ещё не завершился второй круг турнира.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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