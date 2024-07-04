Коллинз в двух сетах обыграла Галфи во втором круге Уимблдона-2024
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Американская теннисистка 11-я ракетка мира Даниэль Коллинз вышла в третий круг Уимблдона-2024.
В матче второго круга она в двух сетах обыграла 127-ю ракетку мира Далму Галфи из Венгрии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу американки.
Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 18:00 МСК
11
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
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127
Далма Галфи
Д. Галфи
Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Коллинз выполнила три подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. Её соперница подала шесть эйсов, сделала пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
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