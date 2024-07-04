Победы Калинской и Касаткиной, СКА вернул Зайцева в КХЛ. Главное к вечеру
Продолжение Уимблдона, детали возможной сделки между «Зенитом» и «Спартаком» по Соболеву, а ещё переход Никиты Зайцева в СКА. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 4 июля.
Теннис
- Калинская одержала уверенную победу во втором круге Уимблдона-2024
- Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2024, повесив Миядзаки две «баранки»
- ITF подтвердила участие россиян на Олимпиаде в Париже
Материалы по теме
Футбол
- «Зенит» предлагал «Спартаку» включить в сделку по Соболеву Ивана Сергеева — источник
- В МИД Германии вызвали посла Турции из-за националистического жеста Демирала на Евро
- Кроос подверг критике Леманна, назвавшего сборную Испании «командой детей»
Материалы по теме
Хоккей
- СКА подписал контракт с защитником Никитой Зайцевым
- Бобровский: моя мечта — добыть золотую олимпийскую медаль для России
- Форвард Исхаков и защитник Саморуков подпишут контракты с ХК ЦСКА
Материалы по теме
Бокс/ММА
- Силва показала последствия поединка с Чиассон
- Бывший боец UFC грубо раскритиковал Дану Уайта и всё удалил
Материалы по теме
Баскетбол
- Пятикратный чемпион в составе «Лейкерс» поддержал выбор Бронни Джеймса
- УНИКС заключил контракт с Сергеем Тороповым
Материалы по теме
Авто
- Названа команда Ф-1, которая может стать новым вариантом для Риккардо
- Хорнер ответил, кто примет решение о будущем Риккардо в «РБ»
Материалы по теме
Фигурное катание
- Александра Трусова планирует выступить в контрольных прокатах сборной России
- Плющенко заявил, что за 10 миллионов готов соревноваться с Ягудиным
Материалы по теме
Другие (Олимпиада)
- Артемьев занял первое место на турнире «Шахматные звёзды 4.0», Карякин не вошёл в топ-3
- Министр спорта России подвёл итог Игр стран БРИКС
Комментарии