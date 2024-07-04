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Новости спорта 4 июля: Уимблдон-2024: как сыграли российские теннисисты, Спартак Зенит Соболев трансферы РПЛ, переходы КХЛ Зайцев

Победы Калинской и Касаткиной, СКА вернул Зайцева в КХЛ. Главное к вечеру
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Продолжение Уимблдона, детали возможной сделки между «Зенитом» и «Спартаком» по Соболеву, а ещё переход Никиты Зайцева в СКА. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 4 июля.

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