Победы Калинской и Касаткиной, СКА вернул Зайцева в КХЛ. Главное к вечеру

Продолжение Уимблдона, детали возможной сделки между «Зенитом» и «Спартаком» по Соболеву, а ещё переход Никиты Зайцева в СКА. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 4 июля.

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