«Я выберу Коко Гауфф». Крис Эверт назвала главного фаворита Уимблдона-2024

Американская теннисистка Крис Эверт, 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» назвала главного фаворита в женском одиночном разряде Уимблдона-2024. Она считает, что победу на турнире одержит чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира из США Кори Гауфф.

«Я выберу Коко Гауфф. Она выиграет этот турнир», — приводит слова Эверт ESPN.

Напомним, во втором круге Уимблдона-2024 Гауфф обыграла румынку Анку-Алексию Тодони. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу американки. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.