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Димитров выбрал между Федерером и Джоковичем

Димитров выбрал между Федерером и Джоковичем
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Болгарский теннисист Григор Димитров дал комментарий по поводу легендарных Новака Джоковича и Роджера Федерера.

«Мне кажется, что Роджер был самым сложным соперником для меня на всех покрытиях. Роджер всегда мог перестроить свою игру так, чтобы меня обыграть. Помню, когда я играл на Уимблдоне против него, он менял стиль игры в каждом розыгрыше. Это заставляет тебя чувствовать себя очень некомфортно на корте, заставляет тебя выполнять удары, которые ты не должен выполнять, полностью выбивает тебя из колеи.

Матчи против Новака — это то, что навсегда остаётся со мной. Я часто говорю об этих матчах, потому что у меня неоднократно возникал вопрос: «А что, если бы тогда я сыграл не так, а по-другому?».

Кто лучший? Я всегда смотрел на Роджера, как на первопроходца в этом виде спорта», — приводит слова Димитрова Punto de Break.

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