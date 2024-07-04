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Ига Свёнтек вышла в третий круг Уимблдона-2024

Ига Свёнтек вышла в третий круг Уимблдона-2024
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Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек вышла в третий круг Уимблдона-2024.

В матче второго круга Свёнтек в двух сетах обыграла 85-ю ракетку мира хорватскую спортсменку Петру Мартич. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу представительницы Польши.

Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 19:05 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Петра Мартич
85
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Свёнтек выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Её соперница подала один эйс, сделала одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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