Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек вышла в третий круг Уимблдона-2024.
В матче второго круга Свёнтек в двух сетах обыграла 85-ю ракетку мира хорватскую спортсменку Петру Мартич. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу представительницы Польши.
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Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Свёнтек выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Её соперница подала один эйс, сделала одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
- 4 июля 2024
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