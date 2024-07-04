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Карен Хачанов завершил выступление на Уимблдоне-2024

Карен Хачанов завершил выступление на Уимблдоне-2024
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Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Франции Кентену Алису во втором круге Уимблдона-2024. Счёт встречи — 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 18:00 МСК
Кентен Алис
220
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 3 6 6
6 		3 6 3 4
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. За это время Хачанов выполнил 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. Алис сделал 24 эйса, допустил пять двойных ошибок и записал в свой актив три успешных брейк-пойнта из семи возможных.

В следующем круге Алис встретится с датчанином Хольгером Руне.

Напомним, вчера, 3 июня, своё выступление на турнире завершил ещё один россиянин Андрей Рублёв.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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