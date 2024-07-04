Карен Хачанов завершил выступление на Уимблдоне-2024

Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Франции Кентену Алису во втором круге Уимблдона-2024. Счёт встречи — 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.
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Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. За это время Хачанов выполнил 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. Алис сделал 24 эйса, допустил пять двойных ошибок и записал в свой актив три успешных брейк-пойнта из семи возможных.
В следующем круге Алис встретится с датчанином Хольгером Руне.
Напомним, вчера, 3 июня, своё выступление на турнире завершил ещё один россиянин Андрей Рублёв.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
- 4 июля 2024
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