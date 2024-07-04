«Ориентируюсь на задачи, а не на статистику». Свёнтек — о победной серии

Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек высказалась о длительной беспроигрышной серии после победы в матче второго круга на Уимблдоне-2024.

«Я уже не первый раз выхожу играть на этом турнире. Нелегко носить такой груз на плечах. Но в этом году ощущения другие. Знаю, что играю на другой поверхности, и передо мной другие задачи. Ориентируюсь на них, а не на статистику. Я хочу прогрессировать здесь, на траве. Это моя главная цель. Не чувствую, что мне нужно что-то доказывать, потому что это совершенно другая история. Начинаю путь с чистого листа», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

Сегодня, 4 июля, в матче второго круга Свёнтек в двух сетах обыграла 85-ю ракетку мира хорватскую спортсменку Петру Мартич. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу представительницы Польши.