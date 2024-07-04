Руне в четырёх сетах обыграл Уайлда

Сегодня, 4 июля, завершился матч второго круга Уимблдона-2024, в котором представитель Дании Хольгер Руне встречался с бразильцем Тьяго Уайлдом. Счёт встречи — 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.
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Всего теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут. За это время Руне сделал 16 эйсов и допустил четыре двойные ошибки, реализовав 5 брейк-пойнтов из 13. Что касается Уайлда, то он выполнил семь подач навылет и допустил шесть двойных ошибок при одном реализованном брейк-пойнте из семи.
В третьем круге соревнований Руне предстоит встретиться с французом Кентеном Алисом.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
- 4 июля 2024
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