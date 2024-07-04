ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне в четырёх сетах обыграл Уайлда

Руне в четырёх сетах обыграл Уайлда
Комментарии

Сегодня, 4 июля, завершился матч второго круга Уимблдона-2024, в котором представитель Дании Хольгер Руне встречался с бразильцем Тьяго Уайлдом. Счёт встречи — 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 18:15 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6
6 		3 2 2
             
Тьяго Уайлд
74
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд

Всего теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут. За это время Руне сделал 16 эйсов и допустил четыре двойные ошибки, реализовав 5 брейк-пойнтов из 13. Что касается Уайлда, то он выполнил семь подач навылет и допустил шесть двойных ошибок при одном реализованном брейк-пойнте из семи.

В третьем круге соревнований Руне предстоит встретиться с французом Кентеном Алисом.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Расписание Уимблдона
Сетка Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android