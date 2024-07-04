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Рыбакина одолела Зигемунд во втором круге Уимблдона-2024

Рыбакина одолела Зигемунд во втором круге Уимблдона-2024
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Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина прошла в третий круг Уимблдона-2024.

В матче второго круга она в трёх сетах обыграла свою соперницу из Германии 72-ю ракетку мира Лауру Зигемунд. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Рыбакиной.

Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 18:55 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Лаура Зигемунд
72
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время Рыбакина выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Её соперница подала один эйс, сделала три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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