Остапенко вышла в третий круг Уимблдона-2024, уступив украинке Снигур лишь три гейма
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14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг Уимблдона-2024.
В матче второго круга Остапенко в двух сетах обыграла 130-ю ракетку мира украинскую спортсменку Дарью Снигур. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу латвийки.
Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 17:35 МСК
130
Дарья Снигур
Д. Снигур
Окончен
0 : 2
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14
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Матч продолжался 49 минут. За это время Остапенко выполнила восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Её соперница не подала ни одного эйса, сделала две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
Комментарии
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