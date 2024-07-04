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Остапенко вышла в третий круг Уимблдона-2024, уступив украинке Снигур лишь три гейма

Остапенко вышла в третий круг Уимблдона-2024, уступив украинке Снигур лишь три гейма
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14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг Уимблдона-2024.

В матче второго круга Остапенко в двух сетах обыграла 130-ю ракетку мира украинскую спортсменку Дарью Снигур. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу латвийки.

Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 17:35 МСК
Дарья Снигур
130
Украина
Дарья Снигур
Д. Снигур
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Елена Остапенко
14
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Матч продолжался 49 минут. За это время Остапенко выполнила восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Её соперница не подала ни одного эйса, сделала две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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