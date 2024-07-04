Остапенко вышла в третий круг Уимблдона-2024, уступив украинке Снигур лишь три гейма

14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг Уимблдона-2024.

В матче второго круга Остапенко в двух сетах обыграла 130-ю ракетку мира украинскую спортсменку Дарью Снигур. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу латвийки.

Матч продолжался 49 минут. За это время Остапенко выполнила восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Её соперница не подала ни одного эйса, сделала две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.