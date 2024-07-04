Джокович — о завершении карьеры Маррея: не удивлюсь, если он решит вернуться

Сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович высказался о скором завершении карьеры экс первой ракетки мира, трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» британского теннисиста Энди Маррея.

«Мне было 12, когда я впервые встретил Энди, очень давно. Мы никогда не были особенно близки в туре, принципиальным соперникам это тяжело. Но всегда чувствовали огромное уважение друг к другу. Кажется, у нас разница в возрасте всего неделя, то есть наши карьеры в туре развивались похожим образом. У нас с ним были невероятные матчи по всему миру, финалы разных „Шлемов“. Всех „Шлемов“, если точнее. Мне кажется, он единственный, с кем я встречался в финалах всех четырёх „Шлемов“, хотя, может, с Рафой тоже, не уверен. Но он один из трёх, вместе с Роджером и Рафой, кто повлиял на мою карьеру и моё развитие в качестве теннисиста.

Если это его последний матч, грустно, что он не может завершить карьеру в одиночном разряде на своих условиях. Но он играет с братом, наверное, так ещё больше эмоций и для него, и для друзей, семьи, для турнира и тенниса. Я желаю ему всего наилучшего. Не удивлюсь, если он решит вернуться. Он потрясающий боец. Такую стойкость надо изучать и учить ей молодых спортсменов", — сказал Джокович на пресс-конференции.