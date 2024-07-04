Самсонова в двух сетах обыграла Аванесян в матче второго круга Уимблдона-2024

Сегодня, 4 июля, в матче второго круга женского одиночного разряда встретились российские теннисистки 15-я ракетка мира Людмила Самсонова и 77-й номер рейтинга WTA Элина Аванесян. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Её соперница подала один эйс, сделала пять двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.
В третьем круге Уимблдона-2024 Самсонова встретится с 18-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.
Отметим, это была первая встреча Самсоновой и Аванесян на турнирах уровня WTA. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
- 4 июля 2024
-
22:25
-
22:17
-
22:14
-
22:13
-
21:59
-
21:48
-
21:26
-
21:14
-
21:01
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:49
-
20:44
-
20:40
-
20:32
-
19:57
-
19:43
-
19:39
-
19:23
-
19:17
-
19:03
-
18:46
-
18:46
-
18:22
-
18:13
-
18:11
-
18:07
-
17:49
-
17:43
-
17:34
-
17:07
-
16:55
-
16:19
-
16:18