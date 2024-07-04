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Самсонова в двух сетах обыграла Аванесян в матче второго круга Уимблдона-2024

Самсонова в двух сетах обыграла Аванесян в матче второго круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 4 июля, в матче второго круга женского одиночного разряда встретились российские теннисистки 15-я ракетка мира Людмила Самсонова и 77-й номер рейтинга WTA Элина Аванесян. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой.

Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 20:45 МСК
Элина Аванесян
77
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Её соперница подала один эйс, сделала пять двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.

В третьем круге Уимблдона-2024 Самсонова встретится с 18-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.

Отметим, это была первая встреча Самсоновой и Аванесян на турнирах уровня WTA. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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