Жабер: смирилась, что у меня всегда будет болеть колено

Тунисская теннисистка 10-я ракетка мира Онс Жабер высказалась по поводу своих проблем с коленом.

Напомним, сегодня, 4 июля, Жабер обыграла американскую теннисистку Робин Монтгомери во втором раунде Уимблдона-2024.

«Я смирилась, что у меня всегда будет болеть колено. Может, я и хорошо бегаю на корте, но иногда это сложнее. Я очень ответственно отношусь к упражнениям. Я знаю, что если пропущу один день, то упражнения не помогут. Поэтому я стараюсь быть осторожна. Сейчас это уже часть меня. И важно смириться, что у меня всегда будет болеть колено», — сказал Жабер после матча.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.