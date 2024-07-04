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Бублик выбрал между Синнером и Алькарасом

Бублик выбрал между Синнером и Алькарасом
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23-я ракетка мира теннисист из Казахстана Александр Бублик дал комментарий по поводу молодых теннисистов Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Как спортсмен мне больше нравится Янник – его стиль игры, то, что он играет в атакующий теннис. Он показывает великолепную игру в критические моменты. И мне достаточно близок его путь. Но Алькарас на другом уровне. На мой взгляд, он ближе к Надалю, Джоковичу, Федереру. У него есть возможность добиться тех же успехов», — сказал Бублик на YouTube-канале Вести Спорта.

В следующем круге Уимблдона Бублик встретится с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Артур Казо (Франция). Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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