«Иногда мне везло». Синнер — о победе в матче с Берреттини

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в матче с соотечественником Маттео Берреттини во втором круге Уимблдона-2024.

Напомним, встреча состоялась вчера, 3 июля, и завершилась в четырёх сетах победой первой ракетки мира — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4).

«Прежде всего, мы очень хорошие друзья. Мы вместе играем в Кубке Дэвиса. Мы вместе тренируемся. Нам очень тяжело пришлось в этом матче. Это была игра высокого уровня. Мы оба играли очень хорошо. В трех тай-брейках мне иногда немного везло», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович.

Отметим, что в прошлом году Синнер дошёл до полуфинала Уимблдона.