«Приятно разделить с вами корт». Синнер опубликовал пост о матче с Берреттини

Итальянский теннисит Янник Синнер опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к соотечественнику Маттео Берреттини, с которым он встречался во втором раунде Уимблдона-2024.
Напомним, встреча состоялась вчера, 3 июля, и завершилась в четырёх сетах победой первой ракетки мира — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4).
«Очень приятно разделить с вами Центральный корт, Маттео. С нетерпением жду новых встреч», — написал Синнер.
Фото: Социальные сети Янника Синнера
Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович.
Отметим, что в прошлом году Синнер дошёл до полуфинала Уимблдона.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.