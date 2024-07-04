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«Приятно разделить с вами корт». Синнер опубликовал пост о матче с Берреттини

Итальянский теннисит Янник Синнер опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к соотечественнику Маттео Берреттини, с которым он встречался во втором раунде Уимблдона-2024.

Напомним, встреча состоялась вчера, 3 июля, и завершилась в четырёх сетах победой первой ракетки мира — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4).

«Очень приятно разделить с вами Центральный корт, Маттео. С нетерпением жду новых встреч», — написал Синнер.

Фото: Социальные сети Янника Синнера

Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович.

Отметим, что в прошлом году Синнер дошёл до полуфинала Уимблдона.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.