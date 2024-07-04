Циципас вылетел с Уимблдона, уступив Руусувуори во втором круге

Греческий теннисист, 11-я ракетка мира, Стефанос Циципас уступил во втором круге Уимблдона-2024 представителю Финляндии Эмилю Руусувуори — 6:7 (6), 6:7 (10), 6:3, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут. На счету финна семь подач навылет при пяти двойных ошибках. Руусувуори реализовал два брейк-пойнта из шести. Циципас сделал 20 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге Руусувуори встретится с французским игроком Джованни Мпетчи Перрикаром.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.