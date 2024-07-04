ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас вылетел с Уимблдона, уступив Руусувуори во втором круге

Циципас вылетел с Уимблдона, уступив Руусувуори во втором круге
Комментарии

Греческий теннисист, 11-я ракетка мира, Стефанос Циципас уступил во втором круге Уимблдона-2024 представителю Финляндии Эмилю Руусувуори — 6:7 (6), 6:7 (10), 6:3, 3:6.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 19:50 МСК
Эмиль Руусувуори
87
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 8 		7 12 3 6
6 6 		6 10 6 3
             
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут. На счету финна семь подач навылет при пяти двойных ошибках. Руусувуори реализовал два брейк-пойнта из шести. Циципас сделал 20 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге Руусувуори встретится с французским игроком Джованни Мпетчи Перрикаром.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Расписание Уимблдона
Сетка Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android