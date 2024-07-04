Циципас вылетел с Уимблдона, уступив Руусувуори во втором круге
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Греческий теннисист, 11-я ракетка мира, Стефанос Циципас уступил во втором круге Уимблдона-2024 представителю Финляндии Эмилю Руусувуори — 6:7 (6), 6:7 (10), 6:3, 3:6.
Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 19:50 МСК
87
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
3 : 1
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11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут. На счету финна семь подач навылет при пяти двойных ошибках. Руусувуори реализовал два брейк-пойнта из шести. Циципас сделал 20 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В третьем круге Руусувуори встретится с французским игроком Джованни Мпетчи Перрикаром.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
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