Братья Марреи уступили в первом раунде парного разряда Уимблдона

Сегодня, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хидзикатой и Джоном Пирсом. Счёт встречи — 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Хидзиката и Пирс на двоих сделали четыре эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи. На счету братьев Марреев три подачи навылет, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Энди Маррея. Ранее 37-летний британский теннисист снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде. Он также выступит в миксте с Эммой Радукану.