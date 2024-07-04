Братья Марреи уступили в первом раунде парного разряда Уимблдона
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Сегодня, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хидзикатой и Джоном Пирсом. Счёт встречи — 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии.
Уимблдон — парный разряд (м). 1-й круг
04 июля 2024, четверг. 21:15 МСК
Ринки Хидзиката
Джон Пирс
Р. Хидзиката Д. Пирс
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
Энди Маррей
Джейми Маррей
Э. Маррей Д. Маррей
Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Хидзиката и Пирс на двоих сделали четыре эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи. На счету братьев Марреев три подачи навылет, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Энди Маррея. Ранее 37-летний британский теннисист снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде. Он также выступит в миксте с Эммой Радукану.
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