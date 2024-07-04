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«Особенный момент». Руусувуори — о выходе в третий круг Уимблдона

«Особенный момент». Руусувуори — о выходе в третий круг Уимблдона
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87-я ракетка мира из Финляндии Эмиль Руусувуори прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2024. Сегодня, 4 июля, он обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 7:6, 7:6, 3:6, 6:3.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 19:50 МСК
Эмиль Руусувуори
87
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 8 		7 12 3 6
6 6 		6 10 6 3
             
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Это особенный момент. Я стремился к нему. Мы показали отличный теннис… суперплотные первые два тай-брейка. Каким-то образом мне удалось их взять. Я смог это сделать. Я выступаю под флагом своей страны. Так что да. Это многое значит для меня. Очень рад сделать это и для своей страны», — сказал Руусувуори в интервью на корте.

В третьем круге Руусувуори встретится с французским игроком Джованни Мпетчи Перрикаром. Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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