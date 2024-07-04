Маррей — об игре с братом: рад, что хотя бы раз в карьере мы вместе сыграли на Уимблдоне

Британский теннисист Энди Маррей высказался по поводу игры в паре со своим братом Джейми на Уимблдоне-2024.

Напомним, сегодня, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хидзикатой и Джоном Пирсом. Счёт встречи — 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии.

«Сыграть с братом — это нечто особенное, нам никогда прежде не доводилось это делать. То, как всё вышло… Это была гонка против времени, чтобы выйти на корт. Сегодня было нелегко, но я рад, что мы смогли выйти и смогли хоть разок сделать это вместе», — сказал Маррей после матча.

Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Энди Маррея. Ранее 37-летний британский теннисист снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде. Он также выступит в миксте с Эммой Радукану.