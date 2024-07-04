Маррей эмоционально высказался о соперничестве с «Большой тройкой»

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей высказался о конкуренции с «Большой тройкой», в которую входят Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

«Да, они были в порядке. Не самые лёгкие соперники. Мне невероятно повезло играть в это время, всем любителям тенниса повезло, что они вживую видели, чего они достигли. Мне повезло, что пару раз мне удалось их пройти в важные моменты. Что за время было в туре!» — сказал Маррей в интервью на корте.

Сегодня, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хиджикатой и Джоном Пирсом. Счёт встречи — 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии. Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Эндии Маррея.