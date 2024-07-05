«Стошнило по дороге домой». Маррей рассказал, как отметил победу на Уимблдоне-2016

Британский теннисист Энди Маррей рассказал, как он отметил победу на Уимблдоне в 2016 году.

Напомним, в финале того турнира Маррей в трёх сетах оказался сильнее представителя Канады Милоша Раонича.

«Я мало что помню из той ночи. Я выпил несколько бокалов, и, к сожалению, меня стошнило в такси по дороге домой», — сказал Маррей.

Напомним, 4 июля состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хидзикатой и Джоном Пирсом. Счёт встречи — 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии.

Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Энди Маррея. Ранее 37-летний британский теннисист снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде. Он также выступит в миксте с Эммой Радукану.